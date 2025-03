Mulher morre após cair 10 metros enquanto treinava em academia no RS

Denise Oliveira, 45 anos, morreu ao cair do segundo andar de academia em Caxias do Sul enquanto treinava em aparelho de musculação

A vítima, identificada como Denise Oliveira, treinava em um equipamento chamado gráviton quando se desequilibrou, quebrou uma vidraça e despencou de uma altura de cerca de 10 metros. A Polícia Civil ainda está investigando as causas do acidente.

Uma mulher de 45 anos morreu após cair do segundo andar de uma academia em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, na noite dessa quarta-feira, 19.

SAIBA quais são as lesões mais frequentesna academia e como evitá-las



Mulher morre após cair 10 metros em academia: investigações em andamento

As autoridades ainda apuram as circunstâncias exatas da queda e as possíveis responsabilidades pelo acidente. O delegado Raone Nogueira afirmou que a academia está colaborando com as investigações.

A Academia Motivida, onde ocorreu o acidente, emitiu uma nota oficial lamentando o ocorrido e informando que a unidade ficará fechada até a próxima segunda-feira, 24.