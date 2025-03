São Paulo: ciclistas tiram roupas em protesto contra violência no trânsito

Via mais famosa de São Paulo, a Avenida Paulista foi palco de um evento inusitado na noite desse sábado, 15. Isso porque na região aconteceu mais uma edição da " Pedalada Pelada ", evento no qual ciclistas pedalaram nus e seminus, para chamar atenção sobre a vulnerabilidade de quem anda de bicicleta.

Um das intenções do movimento é chamar a atenção do poder público para a violência no trânsito contra os ciclistas.

Além disso, ação também tem entre objetivos "promover uma visão de não poluição", se manifestando contra os efeitos negativos do petróleo e de energias não-renováveis, sendo também uma maneira de lançar um olhar de positividade em relação aos corpos das pessoas.