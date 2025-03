Caso Pix: 12 são denunciados por esquema envolvendo apresentador do Balanço Geral na Bahia

A primeira audiência, em 18 de fevereiro, ouviu oito pessoas listadas como vítimas no processo. Ao todo, a denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA) trata de doze casos.

Uma nova audiência do "caso Pix" acontece nesta quinta-feira, 13, no Fórum Criminal de Sussuarana, em Salvador. Hoje, serão ouvidas três vítimas, em um primeiro momento, e depois testemunhas e réus.

A denúncia do MP acusa 12 pessoas. São elas: Marcelo Valter Amorim Matos Lyrio Castro, Carlos Eduardo do Sacramento Marques Santiago de Jesus, Jamerson Birindiba Oliveira, Lucas Costa Santos, Jakson da Silva de Jesus, Daniele Cristina da Silva Monteiro, Debora Cristina da Silva Monteiro, Rute Cruz da Costa, Gerson Santos Santana Junior, Eneida Sena Couto, Thais Pacheco da Costa e Alessandra Silva Oliveira de Jesus.

Caso Pix: o que diz a denúncia?

De acordo com a denúncia, Marcelo Castro, que atuava no programa Balanço Geral, da TV Record Bahia, realizava entrevistas ao vivo com pessoas em situação de vulnerabilidade social que pediam ajuda por meio de doações em dinheiro.

Durante as transmissões, os telespectadores eram incentivados a contribuir através de uma chave Pix exibida na tela. No entanto, o número não pertencia às vítimas nem à emissora de TV, mas sim a um dos integrantes do suposto esquema criminoso.