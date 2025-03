O escritor convivia com a doença de Alzheimer, diagnosticada em 2017

O escritor convivia com a doença de Alzheimer , diagnosticada em 2017. Nos últimos quatro anos, ele estava acamado, recebendo cuidados em casa.

O mundo literário perdeu uma de suas grandes figuras na manhã desta terça-feira, 4. Affonso Romano de Sant’Anna, escritor, poeta e crítico literário, morreu em sua residência, localizada no bairro de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Entre suas obras mais conhecidas estão Como Andar no Labirinto (2012), Tempo de Delicadeza (2007) e Intervalo Amoroso (1998).

Além disso, ele se destacou como cronista em importantes veículos da imprensa brasileira, como o Jornal do Brasil, O Globo, Estado de Minas e Correio Braziliense.

O velório do escritor será realizado na quarta-feira, 5 de março, na Capela Histórica do Cemitério da Penitência, localizada na Rua Monsenhor Manuel Gomes, 307, no Rio de Janeiro.