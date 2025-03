Golpe de "conta suspensa" atinge usuários no Instagram e Facebook; veja como evitar

Uma tentativa de golpe está alcançando usuários do Facebook e Instagram. Contas que se passam pelo suporte da Meta, conglomerado de tecnologia que inclui as duas plataformas, estão mandando mensagens com alegações falsas de que o perfil em questão foi suspenso.

Os golpistas, em seguida, pedem informações pessoais do usuário, o que deve ser evitado. Saiba o que fazer mais abaixo na matéria.