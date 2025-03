Homem fantasiado de presidiário atira no meio da rua e é preso em Niterói (RJ)

Homem fantasiado de presidiário atira no meio da rua e é preso em Niterói / Crédito: Divulgação/Polícia Militar de Niterói

Um homem de 42 anos, vestindo uma fantasia de presidiário, abriu fogo no meio da rua Mário Neves, na Ilha da Conceição (RJ), e foi preso pela Polícia Militar, na manhã deste sábado, 1º. De acordo com o 12º Batalhão da Polícia Militar de Niterói, com ele foi apreendido uma pistola calibre 380 e um carregador com 16 munições.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O flagrante aconteceu após a corporação receber denúncias de que uma pessoa fantasiada de detento estaria realizando disparos no local.