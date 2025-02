Musa de escola de samba sofre infarto e morre após desfilar no ES

Aline Bianca, 38, musa da Independente de Boa Vista, escola de samba do Espírito Santo (ES), morreu neste domingo, 23. De acordo com nota divulgada nas redes sociais da agremiação, ela sofreu um infarto após desfilar no Carnaval de Vitória e veio a falecer.

“É com profunda tristeza que a Boa Vista informa o falecimento de nossa musa Aline Bianca, ocorrido no início da tarde deste domingo (23). Aline desfilou com garra e brilho à frente do segundo carro alegórico da nossa escola, representando a comunidade com toda sua paixão pelo Carnaval“, diz nota.

"A Boa Vista lamenta imensamente essa perda e se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor. Que Aline seja sempre lembrada por sua alegria, carisma e amor pelo samba", completa agremiação.