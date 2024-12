Deputado quer proibir a exploração de animais em eventos e ambientes turísticos do Ceará

Um projeto de lei, de autoria do deputado Apollo Vicz (PSD), prevê a proibição de exploração de animais de pequeno, médio e grande porte em feiras, eventos e ambientes turísticos no estado, independente da sua finalidade.



"Fica proibido, no âmbito da lei, manter animais em condições inadequadas de alojamentos, sem acesso a abrigos, expostos a sol e chuva, bem como o abandono e submeter os animais a jornadas exaustivas, em atividades que impliquem cargas excessivas e que comprometam a saúde", destaca a proposta.

O projeto de lei tem por objetivo assegurar o bem estar animal e coibir situações que leve à maus tratos em eventos e ambientes turísticos, levando em conta que, na maioria das situações, os animais não recebem o devido cuidado que preserve sua saúde mental e física.