Lei da cadeirinha mudou? Entenda regras para transporte de crianças

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e a Associação Nacional dos Detrans (AND) desmentiram boatos sobre uma possível alteração na Lei da Cadeirinha. A legislação, estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) em 2021, permanece a mesma, sem modificações.

A Resolução nº 819, que regulamenta as normas, continua vigente e não sofreu alterações. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transportar crianças sem o uso adequado dos dispositivos de segurança é uma infração gravíssima, sujeita a multa e retenção do veículo até a regularização da situação.