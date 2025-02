Resultados do CNU saem hoje, 4; veja como consultar

Resultados do CNU saem a partir das 10h desta terça-feira, 4 / Crédito: Divulgação/MGI

Apesar da recomendação do Ministério Público Federal (MPF) para suspender a divulgação dos resultados do Concurso Público Nacional Unificado (CNPU) por falhas no cumprimento de regras de cotas raciais, a publicação segue programada para esta terça-feira, 4, a partir das 10 horas.

Participantes concorrentes aos cargos de nível intermediário (Bloco 8) podem acessar a lista definitiva de classificação para todos os cargos. Já quem concorreu aos blocos do 1 ao 7 descobre a nota individual e a situação para cada cargo ao qual disputa – a posição da classificação ou a notícia de que não passou no exame.

Também será divulgada hoje a primeira lista de classificação para os cursos de formação, que acontecerão em Brasília e no Rio de Janeiro, para 2.305 participantes.

Após o período de confirmação dos cursos, uma lista definitiva será divulgada para concorrentes dos blocos 1 ao 7, em 28 de fevereiro. Veja abaixo como consultar os resultados e saiba os prazos do calendário do CNU.

Resultado do CNU: como consultar? Você deve fazer login com a conta gov.br na página da Fundação Cesgranrio e acessar a Área do Candidato. Lá, quem concorre para cargos aos quais são necessários cursos de formação saberá se recebeu a convocatória para a capacitação. A confirmação de participação nesta etapa deve ser feita entre esta terça e a próxima quarta, 5/2, e também é necessário realizar matrícula na instituição que promoverá as aulas. Ao todo, 173 listas serão divulgadas, com a classificação de todos os blocos, por cargo.

A Cesgranrio também enviará mensagens de email e WhatsApp a todos os candidatos convocados para cursos de formação, nos blocos 1 a 7. Segundo o Governo federal, os emails e mensagens serão encaminhados a partir das 10h desta terça-feira. No período da tarde, os resultados do também são publicados no Diário Oficial da União (DOU), em oito editais considerados como edição extra.



No DOU não haverá divulgação das listas provisórias de classificados dos Blocos 1 a 7. Somente serão publicadas no DOU as listas definitivas no dia 28/ CNU: edital esclarece como será a nota final após cursos de formação; CONFIRA CNU: o que será divulgado pela Cesgranrio? Na área do candidato, a Cesgranrio publicará os resultados individuais para cada cargo em que você se inscreveu.

Também serão disponibilizadas as listas de classificação em cada cargo de todos os blocos e as listas de convocados para curso de formação. Resultado do CNU: confira cronograma Publicação das notas finais e primeira convocação para os cursos de formação: 4 de fevereiro