Inscrições abertas para edital de curtas sobre Amazônia

Começam neste sábado (1º) as inscrições para a segunda edição do Edital de Curtas-Metragens Brasil com S, promovido pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo - Embratur. Desta vez, o edital tem foco exclusivo na Amazônia, com a intenção de fortalecer a economia criativa e o turismo na região, por meio da divulgação da sua diversidade natural e urbana.

Apesar do foco temático na Amazônia, produtoras de todo o Brasil podem inscrever projetos de ficção, animação ou documentário, mas pelo menos metade dos projetos selecionados serão de realizadores da Amazônia Legal. Serão selecionados quatro projetos, e cada um vai receber um apoio financeiro de R$ 100 mil para a produção do curta-metragem, que deve abordar o bioma amazônico, seus territórios e histórias.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, espera que o edital também demonstre o talento, as histórias e o potencial do audiovisual no Norte do país: “A escolha da Amazônia como tema central se alinha à crescente visibilidade da região, impulsionada por eventos globais como a COP 30, que ocorrerá em Belém (PA) em novembro. O edital reforça o papel do audiovisual como ferramenta estratégica para divulgar as belezas naturais, culturais e humanas da Amazônia, consolidando a região como um destino sustentável e valorizando suas narrativas únicas”, destacou Freixo.

As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de março. O edital completo pode ser consultado no site.