Adolescente morre e pastor desaparece após batismo evangélico no RJ

Caso foi registrado no Rio Guandu, em Nova Iguaçu. Moradores já alertavam sobre o risco de correnteza no local

Um caso de afogamento foi registrado nesse domingo, 26, no rio Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Uma adolescente foi arrastada pela correnteza e encontrada sem vida. Um pastor que estava com ela também foi levado pelas águas, mas seu corpo ainda não foi localizado .

A família de Hendiel compareceu ao Instituto Médico-Legal (IML) do município na manhã desta segunda, 27, para a liberação do corpo da estudante.

Moradores já haviam alertado sobre perigo no local

Segundo informações do G1, moradores da região já haviam instalado placas de alerta em locais de maior risco no rio Guandu, incluindo a Prainha do Guandu, onde ocorreu o incidente. As placas traziam avisos como “Cuidado com a correnteza”, “Risco de afogamento” e “Atenção com crianças”.

Afogamentos no Brasil: crianças são as mais afetadas

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil registra mais de 6,5 mil mortes por afogamento por ano, sendo essa uma das principais causas de óbito entre crianças de zero a quatro anos.

Dados do Boletim Epidemiológico de Afogamentos no Brasil, divulgado em 2024 pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (SOBRASA), revelam que cerca de 50% dos casos ocorrem dentro de casa, em locais como piscinas, baldes, bacias e até tanques de lavar roupas. Além disso, 45% dos afogamentos acontecem durante o verão, período de maior vulnerabilidade.