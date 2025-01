Resultados do Sisu devem ser divulgados neste domingo, 26

Resultado do Sisu 2025: confira data para primeira chamada / Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Os resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) devem ser divulgados ainda neste domingo, 26, conforme calendário do Ministério da Educação (MEC). Este ano, o programa irá ofertar mais de 261 mil vagas para estudantes de todo o país que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não zeraram a redação. O horário exato de divulgação dos resultados não foi informado pelo MEC, podendo ocorrer a qualquer momento deste domingo. Em 2024, a lista da chamada regular foi publicada às 18 horas, enquanto em 2023, saiu logo no início da manhã.

Os estudantes que não passarem no curso selecionado também poderão demonstrar interesse em permanecer na lista de espera até o dia 31 deste mês. Caso haja alguma desistência ou outro fator que desclassifique um dos aprovados, os membros da lista poderão ser convocados a realizarem matrícula. Já os selecionados poderão realizar matrícula nas universidades também até o dia 31. Para isso, é preciso apresentar documentos como identidade, comprovante de residência e certificado de conclusão do Ensino Médio , na instituição de ensino superior desejada. Os alunos cotistas devem ficar atentos à documentação específica da modalidade em que foram aprovados. Site apresenta instabilidade Desde o início da manhã deste domingo, o site do Sisu tem apresentado instabilidade ao ser acessado por alunos de diversas regiões do país. Nas redes sociais, vestibulandos têm reclamado do sistema, alegando não conseguir realizar login para conferir se os resultados já foram publicados.