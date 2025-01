Brasileira é encontrada após desaparecer na África do Sul

Caroline Amanda Lopes Borges foi localizada após ter desaparecido na África do Sul / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A pesquisadora e influenciadora brasileira Caroline Amanda Lopes Borges foi encontrada neste domingo, 26, pela polícia na África do Sul. Ela havia pedido socorro em uma live na noite do último sábado, 25. A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, afirmou em publicação nas redes sociais que a brasileira não corre risco de vida, mas que está muito machucada. Ainda segundo a ministra, há uma investigação policial em andamento, em colaboração com as autoridades da África do Sul e com acompanhamento da Polícia Federal.

A brasileira, que está fazendo um intercâmbio na África do Sul, desapareceu após fazer uma live em uma rede social, na qual relatou ter sido vítima de tortura e abuso sexual.