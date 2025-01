Sari Corte Real processa Luana Piovani e pede R$ 50 mil por danos morais

A defesa de Sari Corte alega que Luana Piovani publicou vídeos comentando a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que suspendeu uma ação que condenava Sari e o marido, Sérgio Hacker, a pagar uma indenização de R$ 1 milhão à família de Miguel, em setembro do ano passado.

O advogado Danilo Heber de Oliveira Gomes, que representa Sari Corte Real no processo, afirmou que a ação foi uma forma de conter os “exageros” cometidos pela influenciadora ao comentar sobre o caso nas redes sociais. As informações são do g1.

Os vídeos publicados no dia 18 de novembro de 2024 e anexados ao processo, mostram a atriz cobrando ajuda do governo de Pernambuco para agilizar o processo penal contra Sari. Piovani também chama Sérgio Hacker, ex-prefeito de Tamandaré, de “corrupto”.

Miguel Otávio da Silva, de 5 anos, morreu ao cair do 9º andar do prédio de luxo Píer Maurício de Nassau (conhecido como Torres Gêmeas) onde o casal Sari Corte e Sérgio Hacker morava, no centro da capital pernambucana.

A morte do menino ocorreu no auge das restrições da pandemia da covid-19. Com as escolas fechadas e sem ter com quem deixar a criança, sua mãe, Mirtes Renata, levou-o ao trabalho.

A patroa, Sari, pediu a ela que fosse passear com o cachorro. Ao fazer isso, Mirtes deixou o filho no apartamento, com a dona da casa. Enquanto a mãe estava passeando com o cachorro, Miguel tentou entrar no elevador do prédio, na região central do Recife, ao menos cinco vezes.

Sari teria apertado o botão da cobertura e deixado a criança sozinha no equipamento. As ações foram filmadas por câmeras de segurança.