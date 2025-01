Avião ultraleve cai no sul da Bahia e deixa feridos

Um avião ultraleve caiu na tarde deste domingo, 19, em Prado, no extremo sul da Bahia, e deixou dois feridos. As vítimas - um homem de 62 e outro de 27 - estavam a bordo da aeronave. Ambos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para unidades de saúde.

Vídeos do acidente mostram um homem caído no chão e com o pé sangrando. Pessoas que estavam no local ajudaram no socorro das vítimas. Ainda há imagens do avião destruído em meio a uma área de mata.

A Delegacia Territorial de Prado registrou o caso. As causas do acidente ainda serão apuradas e diligências estão em andamento para esclarecer o ocorrido.