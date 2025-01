Jovem vítima de roubo morre após ser confundido com assaltante por guarda

No entanto, a instituição de segurança também apontou que a "princípio" o agente pensou que Carlos fosse um dos bandidos e jovem acabou sendo alvejado no peito, vindo a óbito. Ele voltava para casa no momento do assalto, era filho único, estava terminando a faculdade e tinha dois empregos.

Ainda de acordo com G1, a Secretaria da Segurança Pública do estado informou que os bandidos também foram baleados e tentaram fugir, mas foram presos em seguida por policiais rodoviários.

Suspeitos foram levados para um hospital da região. Um deles permaneceu internado sob escolta de agente e outro recebeu alta e foi autuado em flagrante. Caso foi registrado como homicídio culposo e receptação e roubo de veículo.