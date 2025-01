Idosa tira carteira de habilitação e coloca placa no carro para pedir "paciência"

Uma mulher de 71 anos tem chamado a atenção no trânsito por conta de uma placa que colocou em seu veículo. Mirtes Macedo, moradora de Goiânia (GO), tirou recentemente a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e resolveu sinalizar o feito no carro, com a frase: "Paciência! Moça de 71 anos recém-habilitada".

De acordo com o portal G1, a professora aposentada optou por colocar o pedido para que os outros motoristas tivessem calma caso o seu veículo "apagasse" durante o tráfego.