RS: Duas mulheres morrem após comerem bolo e polícia suspeita de envenenamento

Duas mulheres da mesma família morreram após comerem bolo em Torres, no Rio Grande do Sul (RS). Uma das vítimas morreu na segunda-feira, 23, quando houve a ingestão do alimento, e a outra faleceu nesta terça-feira, 24. Segundo a Polícia Civil, as suspeitas da causa são de envenenamento ou intoxicação alimentar. Outras cinco pessoas estão hospitalizadas.

Conforme a Polícia Civil, a família estava reunida em casa, por volta das 18h, comendo durante um café da tarde, quando começaram a passar mal. As identidades delas não foram divulgadas.