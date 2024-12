Cliente mata entregador de pizza a tiros por falta de refrigerante

Um entregador de pizza de 34 anos foi morto no bairro Campo Limpo, São Paulo, por uma falha no pedido. Ao chegar ao endereço de entrega, constatou a falta do refrigerante que deveria acompanhar a comida. O cliente ficou irritado e matando o entregador a tiros.



As imagens das câmeras de segurança de vizinhos mostram o momento da discussão em frente ao portão da casa do cliente. Em seguida, o homem dispara dois tiros a queima-roupa no entregador, que cai no chão.