Jovem de 18 anos viraliza ao pedir que seu padrasto a adote como presente de aniversário

O pai biológico da jovem era contra a inclusão do nome do padrasto nos registros de Luiza. Assim, ela esperou até completar 18 anos para pedir que seu padrasto a adotasse

Luiza Sabino, uma jovem de 18 anos natural do Paraná, emocionou milhões de brasileiros com seu pedido de presente de aniversário . Enquanto alguns desejariam uma viagem, um caro, algo luxuoso como presente, a estudante pediu um pai . Mas isso não significa qualquer figura paterna, o pedido foi endereçado exclusivamente para Luan Thalles Augusto, seu padrasto.

Com a voz embargada, ainda no começo do discurso, ela surpreendeu a todos os presentes com uma caixa e uma carta. Em seguida, se dirigiu a Luan e o abraçou em meio às lagrimas.

Tempos depois de iniciarem um namoro, em uma noite em que Luan dava carona para Lylian após a aula, Luiza apareceu no portão e bateu na janela do velho fusquinha que seu futuro pai dirigia. Foi ali, em uma noite comum no meio da semana, sem planejamento, que os dois se encontraram pela primeira vez. A partir de então, a família nunca mais se separou.

"Na primeira vez em que nos vimos, dentro do seu fusquinha em um encontro nada contra nada, eu nem imaginava que ali, eu acabava de conhecer o meu pai ", contou Luiza ao revisitar o momento em que Luan entrou na vida dela e da mãe. Veja vídeo no fim do texto.

“Meu relacionamento com a Luiza sempre foi muito divertido. Quando estamos juntos, sempre brincamos, damos risadas, e isso fez com que criássemos um vínculo muito bom”, completou Luan, que atua como empreendedor no município de Rolândia, onde a família reside.

Era domingo, e com a sagacidade inocente de uma criança, Luiza, seriamente chamou sua mãe para uma conversa. A pequena queria saber se a partir daquele momento ela poderia tratar Luan como pai. O coração de Luiza já havia decidido e com a confirmação da mãe, a primeira pergunta feita com a expressão "pai?", ocorreu naquela mesma noite e foi prontamente respondida por Luan com um sonoro e reconfortante "sim, filha".

Na festa de aniversário, além do primeiro encontro, Luiza destacou um momento ainda mais sublime da relação com Luan: a primeira vez em que ela o chamou de pai. O feito, eternizado nas lembranças da infância de Luiza, ocorreu pouco após o casamento de Lylian com Luan.

“Sempre conversamos sobre a possibilidade da adoção”, conta Luan, mas uma questão judicial impedia o desejo dos dois. O processo desejado consiste na remoção do nome do pai biológico anteriormente registrado na filiação parental dos documentos para a inclusão da parte interessada na adoção.

Contudo, quando se é menor de idade, é necessário obter a autorização do pai biológico registrado no ato do nascimento para realizar tal alteração em virtude de uma adoção do filho, a menos que a família tenha entrado na Justiça com um processo de destituição do poder familiar, antes de dar entrada no pedido de adoção em si.

Assim, diante da negativa do pai biológico e das demais questões burocráticas, a estudante esperou. Ela se informou no cartório e preparou toda a documentação necessária, aguardando ansiosa para oficializar nos registros o nome de Luan enquanto seu pai para todos os efeitos legais.

No dia do seu aniversário de 18 anos, quando se tornou maior de idade, a jovem entregou para Luan a caixa com toda a documentação necessária para incluir o nome dele, enquanto pai, em sua certidão de nascimento e demais documentos.