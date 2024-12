Brasileira é agredida e roubada após ter Airbnb invadido na França

Marcela Carvalho expôs o ocorrido em suas redes sociais e afirmou ter sofrido tentativa de estupro / Crédito: Reprodução/redes sociais

Uma brasileira, de 25 anos, denunciou ter sido vítima de assalto e tentativa de estupro por sete homens armados que invadiram o apartamento onde ela estava hospedada com outras duas amigas em Paris, na França. O caso ocorreu em novembro, em um apartamento administrado pela locadora temporária de imóveis Airbnb.

A maquiadora Marcela Carvalho, que mora na cidade de Contagem, Minas Gerais, expôs o ocorrido em suas redes sociais, afirmando ter sofrido tentativa de estupro por um dos criminosos. As vítimas tiveram pertences como roupas, cartões, dinheiro e celulares levados pelos assaltantes.

Brasileira que teve Airbnb invadido na França diz ter sido agredida por assaltantes Na noite de 16 de novembro, a maquiadora estava acompanhada de uma amiga. Era o último dia da viagem. Ao ouvirem batidas na porta, elas acharam que se tratava da terceira amiga, porém, foram surpreendidas por sete homens que invadiram o local. "Isso aconteceu por volta de 20h, e uma das nossas amigas que tinha saído estava para chegar. Eles entraram gritando muito, nos bateram com tapas, murros e cotoveladas. Bateram com a arma na cabeça da minha amiga quando ela tentou me acalmar. Eles ainda tentaram arrancar nossas calças e blusas", contou Marcela ao portal g1.



Quando os invasores foram embora, Marcela e suas amigas conseguiram ajuda de uma mulher desconhecida e foram levadas para a delegacia francesa. Elas permaneceram no local das 21h até a manhã do dia posterior. As vítimas prestaram depoimentos e corpo de delito para serem liberadas, mas quando voltaram ao apartamento foram impedidas de entrar pelo proprietário do local. Confira relato de brasileira que denunciou assalto em local de hospedagem na França