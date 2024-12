Homem morre após ganhar prêmio da Mega Sena: veja o que se sabe

O pecuarista Antonio Lopes, que levou sozinho mais de R$ 201 milhões no sorteio da Mega Sena de novembro, morreu nessa quarta-feira, 4. A suspeita é que ele tenha sofrido mal súbito enquanto estava em uma clínica odontológica em Cuiabá.

Antonio, de 73 anos, fez uma aposta simples no valor de R$ 5,00 em 9 de novembro. Ele acertou as seis dezenas e havia ganhado um dos 10 maiores prêmios da história do sorteio. As informações são do g1 Mato Grosso.