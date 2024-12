Motorista é presa em Palmas após invadir distribuidora e deixar feridos

Na manhã deste domingo, 1º, uma motorista de 21 anos foi presa após invadir uma distribuidora de bebidas com um carro, ferindo duas pessoas e causando destruição no local, localizado na quadra 202 Sul, em Palmas.

A ação, registrada por câmeras de segurança, ocorreu após uma série de incidentes envolvendo a mulher, que, segundo a Polícia Civil, estaria sob efeito de álcool. De acordo com Jornal do Tocantins, a motorista chegou ao estabelecimento por volta das 4 horas, onde teria discutido com funcionários ao tentar adquirir uma bebida, contrariada pela política de venda apenas em caixas fechadas.