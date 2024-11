Jovem gay de 22 anos viraliza ao retratar rotina como ajudante de pedreiro ao lado do pai

David Barbosa, chamado de Poc da Obra nas redes sociais, trabalha junto com o pai em obras de construções Crédito: Reprodução/Instagram

Um jovem de 22 anos tem chamado a atenção do público nas redes sociais devido ao conteúdo curioso e bem humorado que produz. Conhecido como "Poc da Obra", David Barbosa é morador de Itanhaém, no litoral de São Paulo, e trabalha como ajudante de pedreiro junto com o pai em construções. Nos vídeos que publica no Instagram e no TikTok, o rapaz retrata de forma descontraída o dia a dia no trabalho e se mostra como um contraponto ao estereótipo que se tem acerca dos profissionais da área da construção e manutenção de edificações.

Sendo integrante da comunidade LGBTQIA+, David inova ao trazer com autenticidade sua perspectiva no exercício da profissão de ajudante de pedreiro.

"Eu procuro dar ênfase em quem eu sou, na minha trajetória. Para mim, isso já é o suficiente", revelou em entrevista ao O POVO.

A Poc da Obra: Como surgiu o desejo de trabalhar na construção? O rapaz conta que começou a trabalhar em obras com o pai, Reginaldo Medeiros, a partir dos 17 anos, mas, desde muito cedo, demonstrou interesse pela atividade. David trabalha em obras de construção junto com o pai desde os 17 anos de idade Crédito: Reprodução/Instagram

Quando criança, David acompanhava o pai no trabalho e, vendo-o atuando como pedreiro, o fascínio pela profissão aflorava. O jovem reforça que o encanto pela profissão se deu devido "àquela inspiração na fase da infância". Ele deu início às atividades de ajudante de pedreiro com o pai e os irmãos no começo da adolescência, mas, atualmente, os irmãos já não trabalham mais com eles. O jovem revela já ter ido trabalhar em outros lugares, exercendo a mesma função, e conta que, no entanto, "não é a mesma coisa" de trabalhar com o pai: "Eu sempre volto e sigo aqui, firme".



A “Poc da Obra” nas redes sociais Por outro lado, David também explora outro campo de atuação que parece se distanciar da sua função nas obras. O jovem também atua na produção de conteúdo para as redes sociais, trabalho esse que ele combina de modo perspicaz com as atividades de ajudante de pedreiro. A convergência desses dois mundos feita pelo rapaz tem chamado a atenção de milhares de pessoas nas redes sociais, nas quais David já acumula mais de 700 mil seguidores. Ele explica que produz conteúdos para a internet há nove anos e afirma que já mudou bastante o tipo de conteúdo publicado. "Eu já gravei vários tipos de conteúdo na internet. Já fiz vídeos de maquiagem, de humor e até vlogs", lembra o jovem, que, incentivado pela mãe e pelo namorado, começou a inserir seu dia a dia nas obras nas produções digitais, ganhando um grande público a partir daí.