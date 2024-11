Influenciadora morre ao ser levada por enchente em Uberlândia

Jhei Soares foi arrastada com seu marido pela enxurrada após sair do veículo Crédito: Reprodução/X

Uma influenciadora de 28 anos morreu na madrugada deste domingo, 24, em decorrência das chuvas intensas, acompanhadas de vendaval, que atingiram o município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Jhei Soares foi arrastada com o marido dela pela enxurrada após sair do veículo, que estava sendo alagado. Em um vídeo registrado de dentro de um restaurante, uma mulher pode ser vista tentando ajudar o casal com uma escada, mas eles são levados antes de conseguirem se aproximar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além do registro do óbito, desde o dia 22 de setembro 140 pessoas ficaram desabrigadas e 293 foram desalojadas de suas residências em 13 municípios de Minas Gerais.



Influenciadora teria sido arrastada por 300 metros Jhei estava com o marido na avenida Rondon Pacheco quando o carro deles começou a alagar. Os dois saíram do veículo, mas a correnteza acabou os levando. Outro carro e uma árvore também aparecem na cena sendo arrastados junto com eles. A influenciadora de moda teria sido arrastada por cerca de 300m e chegou a ser reanimada pelo marido e pelo Corpo de Bombeiros, mas acabou vindo a óbito por afogamento e politraumatismo.

Ela tinha mais de 60 mil seguidores nas redes sociais e a família divulgou uma nota confirmando o falecimento. “A falta que você fará Jeniffer será imensurável. Sentiremos para sempre a sua alegria e o amor que você espalhou por onde passou”, dizia um trecho. Crédito: Reprodução/Instagram LEIA TAMBÉM | Comunidade Saporé, no Mucuripe, enfrenta décadas de alagamentos e o medo de desaparecer

Chuvas intensas em Uberlândia A Prefeitura de Uberlândia revelou que, em um intervalo de menos de 30 minutos, quase 50 milímetros de chuva foram registrados apenas na avenida Rondon Pacheco. O evento foi classificado como “raro e intenso”. Vários pontos do local foram danificados, diversos carros foram arrastados pela enxurrada, houve a queda de um muro e pequenos deslizamentos. Mas “os serviços de energia elétrica, abastecimento de água, internet e telefonia não foram afetados. Não há comunidades ilhadas nem rodovias obstruídas”, diz comunicado da Defesa Civil.