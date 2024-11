Alunos de colégio militar cantam hinos sobre matar e prender; envolvidos são afastados

Um vídeo tem gerado revolta em internautas: crianças e adolescentes na cidade de Paranã, no sul do Tocantins, aparecem gritando palavras de ódio durante uma ação chamada “corridão” da Força Tática no Colégio Militar Euclides Bezerra Gerais. O vídeo foi divulgado na última quinta-feira, 21, e a ação teria como tema o combate à violência contra crianças e adolescentes.

Em um momento do vídeo é possível observar um agente falando em voz alta, sendo repetido pelas crianças: “se eu não te matar, eu vou te prender”. Em outras marchas, os estudantes replicam várias vezes a palavra “maldito”. Os estudantes tinham entre 11 e 15 anos, integrando turma do 6º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Envolvidos são afastados

Na sexta-feira, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) determinou o afastamento do diretor do colégio e dos militares envolvidos no 'corridão' com os alunos. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado.

Em nota enviada pelo Governo do Estado ao g1 Tocantins, o governador também cobrou que o caso seja apurado e que todas as medidas cabíveis sejam tomadas, conforme os trâmites legais e disciplinares da instituição.