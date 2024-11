Funcionário do Banco do Brasil é preso após furtar RS 1,5 milhão no ES

Funcionário do Banco do Brasil e a esposa foram presos em fuga após furtarem RS 1,5 milhão Crédito: Divulgação/ Polícia Rodoviaria Federal

Residente no Espírito Santo, um funcionário do Banco do Brasil suspeito de furtar R$ 1,5 milhão da instituição financeira foi preso na última segunda-feira, 18, no Rio Grande do Sul. O homem tentava empreender fuga para o Uruguai. Eduardo Barbosa Oliveira, de 43 anos, era concursado e trabalhava há 12 anos no banco, conforme o g1 Espírito Santo. Ele e a esposa, Paloma Duarte Tolentino, de 29 anos planejaram detalhes do crime e da fuga.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com as informações da Polícia, alguns fatos se destacaram: alteração da senha do cofre da agência, compra de um Jeep Renegade utilizado na fuga também com dinheiro furtado e preparação de uma mudança, com objetos da casa embalados e quitação de dívidas.

Ao g1 Rio Grande do Sul, o Banco do Brasil informou que "a área de segurança identificou o furto, comunicou às autoridades policiais e colaborou nas investigações que levaram à localização e prisão do funcionário". Casal furta Banco do Brasil e é preso em fuga O casal foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) O flagrante ocorreu na BR-158, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eles estavam a cerca de 2 mil km de Vitória (ES) e a menos de 300 km da fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Durante a abordagem, os policiais encontraram maços de cédulas de reais, dólares e euros escondidos em malas e no compartimento do estepe. Ao todo, foram contabilizados:

763.438,00 reais



70.700,00 euros



41.940,00 dólares O casal transportava ainda um gato e um cachorro. Aos policiais, Paloma disse que eles estavam viajando para o Uruguai e confirmou que o dinheiro pertencia ao Banco do Brasil. A dupla foi presa e apresentada na polícia judiciária, para onde também foram levadas as cédulas e o veículo. Os animais foram encaminhados para ONGs da região onde receberão os cuidados necessários.

R$ 1,5 milhão é furtado em agência do Banco do Brasil O furto aconteceu no dia 14 deste mês. Imagens do circuito interno do banco divulgadas pela Polícia Civil mostram Eduardo saindo, por volta das 17 horas, com uma caixa de papelão nas mãos. Segundo os investigadores, dentro da caixa o suspeito havia guardado o dinheiro furtado da tesouraria. Eduardo desempenhava o cargo de gerente de módulo (antigo tesoureiro) na Agência Estilo, na Praia do Canto, em Vitória, bairro nobre de Vitória.

Os colegas de agência de Eduardo desconfiaram que havia algo errado após ele não atender o telefone ou responder mensagens desde sexta-feira, 15, e não aparecer para trabalhar na segunda-feira, 18. Também foram feitas tentativas de contato com Paloma, que também não visualizou as mensagens. Uma gerente foi acionada e constatou a ausência de valores no cofre. Conforme Boletim de Ocorrência, a gerente da Agência Central do Banco do Brasil, em Vitória, procurou a polícia, na tarde de segunda-feira, 18, e registrou o furto de valores do cofre da Agência Estilo, na Praia do Canto, bairro nobre da capital soteropolitana.