Caso do serial killer de Maceió pode chegar a 18 vítimas; 10 confirmadas

Considerado o maior serial killer da história do estado de Alagoas, foi preso no mesmo bairro onde cometia os crimes; entenda possível aumento de vítimas

A investigação dos crimes de Albino Santos de Lima, de 42 anos, pode aumentar o número de vítimas do serial killer para 18. O homem já é responsável por 10 mortes em Maceió (Alagoas): sete mulheres e três homens.

De acordo com a Polícia Científica do Estado de Alagoas, a investigação que conectou Albino às mortes aconteceu após o assassinato de sua última vítima, Ana Beatriz, de 13 anos. A jovem foi socorrida, mas morreu no Hospital Geral do Estado.