PMs pausam ronda após desafio de crianças e aceitam jogar bola na rua: "Bons exemplos"

Principalmente com crianças, a polícia conta que busca estabelecer um vínculo positivo, tentando criar proximidade e superando os possíveis receios. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Ao realizar uma patrulha pela cidade, policiais militares da cidade de Japurá, no Paraná, encontraram crianças que jogavam futebol no meio da rua. As crianças, com o entusiasmo típico da infância, convidaram os PMs para "bater uma bolinha", e, para a surpresa dos garotos, os PMs, prontamente aceitaram e deram um verdadeiro show de carisma e habilidade. A cena, gravada no último domingo, 3, foi filmada e publicada nas redes sociais no perfil da corporação na última terça-feira, 5, e passou a repercutir nas redes sociais. Confira:

Seguidores do perfil da Polícia Militar (PM) parabenizaram a iniciativa nos comentários da publicação

"Muito bom aproximar as crianças da polícia. Assim terão bons exemplos para se inspirarem", disse um seguidor. Os policiais relatam que fazem rondas também em outras cidades da região e que não conheciam as crianças, mas que consideram a aproximação de forma positiva e importante para o trabalho deles. "A Polícia e as futuras gerações criando memórias afetivas", afirma a corporação no vídeo.

Nas imagens do vídeo, é possível observar as duas crianças, uma vestida com a camiseta do Palmeiras e descalça, e outra com a camiseta do São Paulo, jogando bola contra um dos agentes. Durante a disputa, o policial domina a bola e até mesmo arrisca um "olé", causando comoção nas crianças que vibraram com a nova amizade. Policiais dizem que tentam quebrar o "tabu de que o policial é um ser ríspido e fechado" Major Araújo, Comandante da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), diz que a iniciativa faz parte de um esforço contínuo da corporação para se aproximar da população nos municípios atendidos pela unidade, conforme relatou ao portal g1.