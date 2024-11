Hoje é Dia: Dia das Favelas, do design e do riso são destaques

Lançamento do programa "O Céu do Brasil", veiculado na Rádio MEC (46 anos) - visava abordar os fenômenos celestes, de forma acessível aos ouvintes

Morte do ator, roteirista e cineasta paulista Anselmo Duarte (15 anos)

Dia do Radialista

Morte do biólogo, médico sanitarista, cientista e bacteriologista mineiro Carlos Chagas (90 anos)

Nascimento do mangaká e escritor japonês Masashi Kishimoto (50 anos) - criador do mangá Naruto

Morte jogador de futebol mineiro Heleno de Freitas (65 anos)

Nascimento do advogado, jornalista e poeta maranhense Teófilo Dias (170 anos) - sobrinho de Gonçalves Dias e patrono na Academia Brasileira de Letras

Execução dos principais líderes da Conjuração Baiana (225 anos) - João de Deus Nascimento, Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga, Lucas Dantas do Amorim Torres e Manoel Faustino dos Santos Lira foram enforcados e partes de seus corpos expostos em Salvador (BA)

Dia Mundial do Urbanismo - comemoração internacional, que mais tarde foi oficializada no Brasil como "Dia Nacional do Urbanismo"; criada no "Congresso de Besançon" de 1935 na França