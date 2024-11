Histórias de vida em formato de cordel são tema de exposição em SP

O verso da canção Chico Preto, dos compositores João Nogueira e Paulo Cesar Pinheiro, já dizia: “a tua história um dia vai virar cordel”. E a partir deste sábado (2), qualquer pessoa que passar pelo Museu da Língua Portuguesa, na região da Luz, na capital paulista, poderá se deparar com uma exposição que conta a história de 21 pessoas por meio da literatura de cordel. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O verso da canção Chico Preto, dos compositores João Nogueira e Paulo Cesar Pinheiro, já dizia: “a tua história um dia vai virar cordel”. E a partir deste sábado (2), qualquer pessoa que passar pelo Museu da Língua Portuguesa, na região da Luz, na capital paulista, poderá se deparar com uma exposição que conta a história de 21 pessoas por meio da literatura de cordel. Chamada de Vidas em Cordel, a exposição celebra a tradição oral, a poesia popular e a ancestralidade e é uma realização do Museu da Língua Portuguesa com o Museu da Pessoa, espaço virtual e colaborativo que se dedica, há 30 anos, a registrar, preservar e disseminar histórias de vida. A curadoria é do poeta e cordelista Jonas Samaúma, do cordelista e pesquisador do folclore brasileiro Marco Haurélio, e da xilogravadora Lucélia Borges.

Entre as personalidades que tiveram suas histórias cordelizadas e que estão retratadas na mostra estão o jornalista Gilberto Dimenstein e o líder indígena e imortal da Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak. Mas há também nomes menos conhecidos, de pessoas comuns, que também tiveram trabalhos relevantes ao país. A mostra chega a São Paulo depois de passar por Pernambuco, Bahia e Minas Gerais. Em São Paulo, ela ganhou três histórias inéditas, de personalidades que desenvolveram trabalhos de impacto na região da Luz, onde o Museu da Língua Portuguesa está inserido. Histórias

Uma dessas três personalidades é César Vieira, pseudônimo de Idibal Matto Pivetta (1931-2023), que, como advogado, teve uma atuação importante na defesa de presos políticos durante a ditadura militar no Brasil. Ele também foi um dos fundadores do grupo Teatro Popular União e Olho Vivo, pioneiro na utilização de processos de criação coletiva. Perseguido pela censura do regime militar, passou a assinar suas peças como César Vieira. “Para mim, ele sempre vai ser um ser humano incrível: uma pessoa de um coração muito grande. Por uma necessidade do país, ele viu que era necessário se juntar a outras pessoas para trocar experiências, aprender e poder também construir um país mais justo. Ele se formou em direito e jornalismo e também era dramaturgo. Ele foi fundador do Teatro Popular União e Olho Vivo, que é um grupo que há 75 anos faz essa troca de experiência nos bairros populares da capital”, explicou seu filho, Lucas Cesar Pizzetta.

Cesinha, como ele é mais conhecido por herdar o pseudônimo do pai, contou que foi convidado pelo Museu da Pessoa e do Museu da Língua Portuguesa para contar essa história. “Acho que é fundamental esse tipo de iniciativa que contribui para contar a história da cultura popular brasileira. Principalmente hoje, quando vivemos em um momento de dominação tão grande da cultura estrangeira. Precisamos contar essas histórias de uma forma agregada, relacionando esses temas para entender o contexto do país”, disse ele, em entrevista à Agência Brasil. A história do pai de Cesinha foi cordelizada pela poeta Maria Celma. O cordel, que pode ser retirado gratuitamente na exposição ou ser visualizado por meio do site, inicia essa história pelos seguintes versos: “Falar de Idibal Pivetta. Requer bom senso e coragem. Homem de muitas facetas. E de uma imensa bagagem. Marcou a história das gentes. Como autor e personagem”. À reportagem, Maria Celma contou que, para iniciar o cordel sobre Idibal, ela começou a consultar sua biografia, assistindo entrevistas e lendo muitos trabalhos publicados sobre ele. “E aí eu me apaixonei pelos feitos, pela pessoa, pelo humano, pelo social dele. Além de prazeroso, foi uma experiência enriquecedora escrever sobre ele. Isso me enriqueceu como pessoa, como cidadã, como brasileira”, disse ela.

Além da história de Pivetta, as outras histórias inéditas cordelizadas para a mostra foram a de Cleone Santos, uma mineira de Juiz de Fora que criou o Coletivo Mulheres da Luz, que oferece apoio e dá visibilidade às mulheres em situação de prostituição; e do rapper MC Kawex, que viveu por 20 anos na chamada Cracolândia, sendo uma voz ativa na região. “Trazer a exposição para São Paulo abriu uma porta grande para que a gente pudesse também trazer a história de pessoas que estão aqui, digamos, na nossa vizinhança, no nosso território”, falou Camila Aderaldo, coordenadora do Centro de Referência do Museu da Língua Portuguesa. “Conseguimos reunir três nomes para compor essa mostra. Organizar e colocar a história dessas pessoas em literatura é quase uma maneira de fazê-las ainda presentes. E isso é muito poderoso”, acrescentou. Para Karen Worcman, fundadora e curadora do Museu da Pessoa, a exposição é uma grande celebração da língua portuguesa. Além disso, ela expande o nosso conceito de construção de memória do país. “A ideia básica do Museu da Pessoa é fazer com que a história de cada pessoa se torne um objeto de museu. O museu tem como objetivo promover uma mudança, uma democratização da memória social, ampliar o jeito que a gente conta a nossa história na sociedade”.

Todas as histórias que estão sendo apresentadas nesta exposição em São Paulo foram incluídas no acervo do Museu da Pessoa. Inclusive as que serão contadas pelo próprio público. Cabine Essa exposição não é feita só de histórias apresentadas em painéis e em cordéis que podem ser retirados de forma gratuita no museu. Há também uma cabine interativa, onde os visitantes poderão gravar seus próprios depoimentos. “O Museu da Pessoa, que é sempre colaborativo, traz sempre uma cabine de histórias de vida. Toda vida dá um cordel. Toda vida é parte de um museu. Então a pessoa que vem tem a possibilidade de gravar a sua história e integrar o acervo do museu - e de forma gratuita”, contou Karen Worcman.