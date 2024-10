Irritada, Venezuela convoca embaixador e ameaça declarar Amorim "persona non grata"

Em novo capítulo das rusgas diplomáticas entre Brasil e Venezuela desde a contestada reeleição de Nicolás Maduro, Caracas convocou nesta quarta-feira (30/10) seu embaixador em Brasília a voltar ao país. Na diplomacia, o ato de convocar um embaixador é uma forma de demonstrar irritação com o país anfitrião.

O país também convocou o representante de negócios do Brasil para dar explicações – a embaixadora, Glivânia Oliveira, está de férias –, e ameaça declarar o assessor especial de Assuntos Exteriores, Celso Amorim, como "persona non grata".

O gesto, segundo nota divulgada por Caracas, é uma resposta "às recorrentes declarações intervencionistas e grosseiras" de representantes do governo brasileiro, "em particular as feitas" por Amorim, a quem chamou de "mensageiro do imperialismo norte-americano".