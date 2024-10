Total de casais que adotam sobrenome dos cônjuges diminuiu no Brasil

Desde a Lei do Divórcio, aprovada em 1977, cai o número de mulheres que optam por adotar o sobrenome do cônjuge

O número de casais que passaram a adotar o sobrenome dos cônjuges após o casamento diminuiiu de 59,2% em 2002 para 50,5% em 2022, de acordo com a Associação dos Notários e Registradores do Ceará (Anoreg-CE). No Brasil, até a aprovação da Lei do Divórcio, em 1977, as mulheres eram obrigadas a adotar o sobrenome do marido após o casamento. Somente em 2022, após a atualização do Código Civil, os maridos passaram a poder adotar o sobrenome das esposas.



Apesar da opcionalidade da adoção de sobrenome por parte dos maridos, a titular do cartório de Registro Civil em Granja e diretora de Comunicação da Associação dos Notários e Registradores do Ceará (Anoreg-CE), Priscila Aragão, revela que a prática ainda é bastante incomum. “Os homens também podem adotar o sobrenome de suas esposas desde 2022, mas é bastante incomum ainda. O maior índice foi registrado no ano de 2005, totalizando 2% dos casamentos naquele ano”, afirma.