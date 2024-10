EBC recebe dois prêmios Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos

Na cerimônia, Paulo Pinto fez um agradecimento ao trabalho dos colegas da Agência Brasil e à diretoria de Jornalismo da EBC.

A outra premiação recebida foi na categoria Vídeo, com o episódio “Inocentes na Prisão”, do programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil. O episódio contou a história de pessoas que foram presas injustamente, principalmente por racismo estrutural. A equipe vencedora é formada por Ana Passos, Gabriel Penchel, Adaroan Barros, Caio Araújo, Carlos Junior, Alex Sakata e Caroline Ramos.

“A importância do prêmio é primeiro a gente dar visibilidade para essa causa dos direitos humanos, que é esse problema das prisões injustas. É uma alegria coletiva, porque foi um prêmio recebido com muito entusiasmo por todos os jornalistas da EBC”, disse a jornalista Ana Passos, integrante do Caminhos da Reportagem. A cerimônia teve a presença da diretora de Jornalismo da EBC, Cidinha Matos, que representou a diretoria da empresa no evento. Prêmio O Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos é considerado um dos mais importantes do jornalismo brasileiro.