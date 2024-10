Socorrista atende acidente e descobre que as vítimas eram o irmão e a cunhada

Caso ocorreu no Paraná. Após o socorrista perceber que as vítimas eram seus famíliares, ele foi amparado por colegas de trabalho

Na noite desse domingo, 27, um socorrista do Corpo de Bombeiros do Paraná foi acionado para atender uma ocorrência de acidente de trânsito e, chegando no local, o profissional percebeu que as vítimas eram o irmão e a cunhada dele. O casal Paulino Gonçalves de Oliveira, 48, e sua esposa, Janete Matias dos Santos, 51, morreu no local.

De acordo com a rádio ampere, as vítimas sofreram o acidente por volta das 19h15min, na PR-281, em Ampére, no sudoeste do Paraná. Segundo testemunhas, o carro do casal foi atingido por uma caminhonete quando saía da da PR-281 para entrar na PR-182. Os veículos passaram por cima de canteiros, bateram em outro carro e pararam cerca de 50 metros depois, quando caíram em um barranco.

O socorrista precisou ser amparado por colegas de trabalho após descobrir que as vítimas eram seus familiares. Outros socorristas foram chamados para atenderem à ocorrência.