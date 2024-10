'Debmental': funcionário do Burger King é demitido por insultar cliente

Um funcionário do Burger King numa rede de SP foi demitido ao entregar a ficha de chamado do drive-thru identificando o cliente como 'debmental'

Ao se sentir ofendido com o insulto preconceituoso, a pessoa compartilhou a imagem do pedido, onde estava escrito a ofensa, que repercutiu nas redes sociais.

Um funcionário de uma unidade da rede de fast-food do Burger King, em São Paulo (SP), foi demitido após identificar um cliente na ficha de pedidos do drive-thru como "debmental".

Sobre o caso, a empresa emitiu uma nota informando que desligou a funcionária seguindo as normas do Código de Conduta.

'Debmental': Cliente do Burger King se surpreendeu após ler a ficha

O cliente, que não foi identificado, chegou no drive-thru do Burger King no último sábado, 26 de outubro, fez o pedido e quando foi conferir sua ficha, se surpreendeu após ler a palavra "debmental".

Após investigações solicitadas pela própria empresa, o funcionário foi demitido do local.