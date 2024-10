Rio Grande do Sul: atirador mata o próprio pai e um policial e fere outras dez pessoas

Um atirador, identificado como Edson Fernando Crippa, 45, matou duas pessoas e feriu outras dez no bairro Ouro Branco, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. De acordo com informações divulgadas pelo portal G1, a Brigada Militar gaúcha foi acionada por volta das 23 horas de terça-feira, 22, após uma denúncia de que dois idosos estariam sofrendo maus-tratos e sendo mantidos em cativeiro pelo próprio filho.



Na manhã desta quarta-feira, 23, os policiais da BM fizeram um cerco ao imóvel onde está o atirador, que já dura mais de oito horas - até por volta das nove da manhã de hoje. Ao longo da madrugada, as casas próximas ao local foram evacuadas, como medida de segurança.



Ao perceber a chegada da guarnição, o suspeito atirou contra a equipe. Durante os disparos, um policial identificado como Everton Kirsch Júnior, de 31 anos, foi morto. Além do agente, o pai do atirador, identificado como Eugênio Crippa, de 74 anos, também foi alvejado e veio a óbito.

Outros seis policiais, um guarda municipal e três familiares do homem - a mãe, a cunhada e o irmão - também precisaram ser socorridos, dois deles em estado grave. Os dez feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal de Novo Hamburgo para receberem atendimento médico.

Além das vítimas, o suspeito também teria derrubado drones utilizados na ação policial. Segundo informações divulgadas na CNN Brasil, o atirador estaria utilizando um fuzil Ponto 40. Até por volta das 7 horas desta quarta-feira, 23, o suspeito se encontrava sozinho na residência, sem novos reféns. A Brigada tenta negociar a rendição do atirador.



Durante a manhã, o portal G1 divulgou mais informações sobre o estado de saúde das vítimas: