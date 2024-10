Nove integrantes da equipe de remo morrem em acidente no Paraná

Outras duas vítimas, um adolescente de 17 anos, integrante do projeto, e o motorista da carreta, foram resgatados com vida e encaminhados para o Hospital São José, em Joinville (SC)

Uma carreta container que trafegava pela BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná (PR), perdeu os freios e colidiu contra a traseira de uma van que transportava membros da equipe do projeto Remar para o Futuro, na noite do último domingo, 20.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), publicadas pelo portal G1, com o impacto, a van teria batido em outro veículo, rodando no asfalto e, em seguida, foi arrastada para fora da pista pelo caminhão que tombou sobre ela.

O acidente aconteceu por volta das 21h40min, na altura do km 665, no sentido de Santa Catarina. Entre as nove vítimas fatais, sete eram atletas da equipe. Além dos remadores, o coordenador do projeto e o motorista da van também perderam a vida. Um adolescente de 17 anos, integrante do time, e o motorista da carreta foram resgatados com ferimentos leves e encaminhados para o hospital.