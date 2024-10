Itaú Social e MEC lançam edital para fortalecer o ensino de Matemática no Ensino Fundamental

As inscrições do edital ocorrem até o dia 31 de outubro, divulgação dos selecionados acontece em janeiro de 2025, podem participar profissionais de educação, organizações da sociedade civil, centros de pesquisa e universidades

Com o objetivo de melhorar a aprendizagem em Matemática nos anos finais do ensino fundamental, o Itaú Social, em parceria com a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), lançou um edital. Profissionais de educação, organizações da sociedade civil, centros de pesquisa e universidades poderão se inscrever até o dia 31 de outubro.

As inscrições devem ser realizadas na Plataforma de Editais do Itaú Social até as 18 horas (horário de Brasília) do dia 31 de outubro. A divulgação dos selecionados ocorrerá em janeiro de 2025. O programa tem como objetivo fortalecer a aprendizagem dos alunos que realizam o Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano de escolas públicas.

A iniciativa é motivada devido a dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) de 2021, que indicam que apenas 15% dos alunos concluíram o 9º ano com aprendizagem adequada em Matemática.