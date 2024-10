Hoje é Dia: aniversário da EBC e conquistas LGBTQIAPN+ são destaques

Nascimento da atriz francesa Sarah Bernhardt (180 anos) - considerada por alguns como "a mais famosa atriz da história"

Morte do escritor, ensaísta e dramaturgo paulista Oswald de Andrade (70 anos) - um dos promotores da Semana de Arte Moderna que ocorreu 1922 em São Paulo

Morte da compositora francesa de música erudita Nadia Boulanger (45 anos) - renomada educadora musical. Foi professora de diversos compositores de grande relevância no século XX

Jean-Paul Sartre recusa Prêmio Nobel de Literatura (60 anos)

Congresso Nacional é reaberto 10 meses após a promulgação do AI-5 (55 anos)

Nascimento do cineasta, produtor e roteirista taiwanês Ang Lee (70 anos) - primeira pessoa de origem asiática a ganhar o Oscar de Melhor Diretor

Nascimento da jornalista, escritora, militante política e pesquisadora paraense Eneida de Moraes (120 anos) - foi criadora do baile do Pierrot no Rio de Janeiro e em Belém

Equipe brasileira de basquete masculino conquista medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio (60 anos)

Dia da Força Aérea Brasileira

Dia do Aviador - comemorado por brasileiros, conforme Lei Nº 218 de 4 de Julho de 1936 da então República dos Estados Unidos do Brasil, para marcar a data daquele que é tido, principalmente por brasileiros, como o 1º Voo em Avião da história da aviação mundial, e que foi realizado na cidade francesa de Paris em 23 de outubro de 1906 pelo inventor brasileiro, Alberto Santos Dumont, enquanto piloto do "14 BIS"