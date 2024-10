Bezerro foge de leilão e atropela criança em Goiás; veja vídeo

Um incidente ocorreu na última sexta-feira, 18, em São Miguel do Araguaia, no norte de Goiás, onde um bezerro fugiu de um leilão e atropelou uma criança de 5 anos em uma calçada.

Apesar do acidente, o menino teve apenas ferimentos leves. O momento foi registrado em vídeo, onde é possível observar o momento exato do acidente.

No vídeo, um chinelo é lançado para fora da porta de um restaurante da família, atraindo a atenção do menino. Ao pular atrás do objeto, ele acaba sendo atingido pelo bezerro, que caminhava livremente pela calçada.