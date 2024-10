Bebê apresenta sinais vitais durante o próprio velório em SC

Laudo deve ser concluído até o dia 30 Crédito: Reprodução/redes sociais

Uma bebê de nove meses apresentou sinais vitais durante o próprio velório. O caso aconteceu neste sábado, 19, no município de Correia Pinto, em Santa Catarina, e gerou polêmica entre os moradores. Segundo nota publicada pela Prefeitura nas redes sociais, o óbito da bebê, identificada como Kiara Crislayne, foi constatado pela Fundação Hospitalar Faustino Riscarolli por volta das 3 horas do sábado, 19. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No velório, de acordo com relatos dos familiares ao jornal local Do Momento, a criança estava com o corpo quente e apertou a mão de algumas pessoas que seguraram seus dedos no funeral.

As pupilas da bebê estavam contraídas e não reagentes. Ela também apresentava edemas na região do pescoço e na parte posterior das orelhas. Com estes sinais, a criança foi levada novamente ao hospital, onde foram feitos novos exames. Apesar de terem detectado saturação de 84% e 71 batimentos por minuto, o segundo eletrocardiograma não detectou sinais elétricos. Portanto, o óbito foi confirmado novamente. O Instituto Geral de Perícia foi acionado para remover o corpo e o laudo pericial deve ser emitido nos próximos 30 dias.

Veja nota da Prefeitura de Correia Pinto na íntegra A Prefeitura de Correia Pinto, por meio da Fundação Hospitalar Faustino Riscarolli, se solidariza com a família de Kiara Crislayne de Moura dos Santos neste momento de dor e esclarece que a paciente deu entrada no hospital por volta das 3 horas do dia 19 de outubro de 2024. O atendimento foi realizado pela equipe plantonista, que constatou o óbito da criança. Mais tarde no mesmo dia, por volta das 19 horas, a criança foi novamente trazida ao hospital pelo Corpo de Bombeiros Municipal, com relato de sinais de saturação. A equipe médica, mais uma vez atendeu a criança, e foi constatado o óbito. Diante dessa situação, a Diretora Geral da Fundação Hospitalar Faustino Riscarolli prontamente acionou o Instituto Geral de Perícias (IGP), que realizará a análise e emitirá o laudo conclusivo no prazo de aproximadamente 30 dias.