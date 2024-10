Voo com 212 repatriados chega ao Brasil vindo do Líbano

Ao todo, o Governo Federal conseguiu realizar o translado de 1.317 passageiros e 15 animais de estimação (11 gatos e quatro cachorros) resgatados desde 2 de outubro. Na Operação Raízes do Cedro, estima-se que 3 mil dos 21 mil brasileiros que vivem no Líbano queiram voltar ao país para deixar a zona de conflito.

Entre os passageiros da aeronave KC-30, do Governo Federal, havia 14 crianças de colo e um animal de estimação — um gato — que embarcaram na última sexta-feira à noite e conseguiram concluir a viagem na manhã deste sábado.

Repatriados chegam ao Brasil: conflito entre o Líbano e Israel

Os bombardeios aéreos massivos de Israel contra cidades libanesas são um desdobramento da campanha militar israelense na Faixa de Gaza, território palestino ocupado por Tel Aviv. Em menos de uma semana, mais de 700 pessoas foram mortas nesses ataques ao Líbano.

Assim como as milícias do Iêmen e do Iraque têm lançado ataques contra Israel ou aliados de Tel Aviv em represália aos bombardeios em Gaza, a chamada resistência libanesa — uma coalizão de sete grupos político-militares liderados pelo Hezbollah — tem promovido ataques contra Israel desde o dia 7 de outubro, também em solidariedade a Gaza.

Repatriados chegam ao Brasil: prioridades

Segundo o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os brasileiros escolhidos para estar nos voos do Líbano para o Brasil precisariam preencher alguns critérios. Pessoas idosas ou com deficiências, mulheres grávidas, doentes ou quem não tem recursos para comprar uma passagem aérea em voo comercial seriam algumas das prioridades.