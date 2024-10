Obmep 2024: mais de 900 mil alunos fazem prova da 2ª fase neste sábado

A edição do evento deste ano registrou recorde de instituições de ensino participantes (56.516), localizadas em 5.564 municípios, o que corresponde a 99,9% das cidades brasileiras. Neste ano, a primeira etapa, realizada em 4 de junho, reuniu 18,5 milhões de alunos de todas as regiões do país.

Segundo o diretor-adjunto do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) e coordenador geral da Obmep, Jorge Vitório Pereira, as medalhas, além de serem um estímulo por si só, garantem acesso a programas de formação e desenvolvimento.

O programa PIC promove encontros presenciais e virtuais para estimular o raciocínio lógico e a criatividade dos estudantes por meio do contato deles com questões das áreas desta disciplina.

“Talvez o mais tradicional deles seja o Programa de Iniciação Científica Jr. [PIC] para o qual os medalhistas recebem bolsas do CNPq para um programa de formação, que os prepara para um futuro acadêmico e profissional mais promissor. Os resultados da Obmep impactam diretamente a formação de talentos em matemática no Brasil. Muitos dos ex-participantes ingressam em carreiras científica e tecnológica”, explica Pereira.

Obmep

A Obmep é considerada a maior olimpíada do conhecimento do país e tem o objetivo de contribuir para incentivar o estudo da matemática e identificar jovens talentos.

A competição científica é destinada a estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Anualmente, a iniciativa é realizada em duas fases custeadas com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC).

O Impa explica que o desempenho na olimpíada de matemática também é considerado no processo seletivo de ingresso de alunos no primeiro curso de graduação do instituto: o bacharelado gratuito em matemática da tecnologia e inovação, o Impa Tech. .