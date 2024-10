Laboratório acusado de errar testes de HIV em transplantes é apontado em novo erro com gestante

Mulher de 30 anos foi apontada em falso positivo para HIV, em exame feito no dia do parto de sua filha. A criança, nascida prematuramente, acabou sendo obrigada por 28 dias, sem necessidade, a tomar medicações antirretrovirais que impedem que o HIV se espalhe no organismo

A dona de casa Tatiane Andrade, de 30 anos, moradora de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, acusa o laboratório PCS Lab Saleme de, no dia em que foi submetida a cirurgia de parto, ter apresentado seu diagnóstico com um falso positivo para exame de HIV, em setembro de 2023. Por conta do erro, sua filha, ainda recém-nascida, precisou passar 28 dias recebendo tratamento contra o vírus.

O laboratório é o mesmo acusado de cometer erros que levaram pelo menos seis pessoas a contraírem a infecção viral após receberem órgãos infectados. As informações são do portal G1.

Tatiane conta que teve sua filha em uma maternidade particular. A criança hoje tem 13 meses de idade. No dia do parto, 14 de setembro, ela fez um teste para HIV no local, que foi realizado pelo PCS. Ela conta que teve a filha de forma prematura e, poucas horas depois, recebeu o resultado positivo para o vírus.