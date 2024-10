Lorena "Maravilha" se recupera bem após transplante de coração

Lorena e a família se engajam em campanhas nacionais pela conscientização sobre a doação de órgãos Crédito: Reprodução / Instagram

A pequena Lorena Vitória Freitas, de oito anos, conhecida nas redes sociais como "Lore Coração Valente" e "Menina Maravilha" recebeu alta cinco meses após passar por um transplante de coração, em São Paulo. A menina, cuja família é da cidade de Arapiraca, no estado de Alagoas, estava há cinco anos na fila do Sistema Nacional de Transpantes (SNT). Em 2022, um coração compatível com o organismo dela chegou a ficar disponível, mas seu sistema imunológico não estava preparado para a cirurgia. Foi então que os médicos decidiram começar um tratamento para fortalecer Lorena até o transplante ser finalmente realizado com sucesso em julho deste ano. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conheça a história de Lorena Em 2016, a mãe de Lorena, Bárbara Freitas, viajou para São Paulo para visitar a irmã. Enquanto estava na viagem, decidiu marcar um exame de ultrassom para identificar o sexo do bebê. Durante o exame, a equipe médica identificou uma má formação no coração do feto.

Foi assim que, aos cinco meses de gestação, Lorena foi diagnosticada com uma síndrome cardíaca genética e muito rara, que a princípio não foi identificada. "Quando a Lorena nasceu, nós moramos na UTI do Hospital das Clínicas durante os cinco primeiros meses de vida dela", relembra a mãe. Tanto o parto quanto os primeiros cuidados com saúde frágil da bebê precisaram ser feitos no Complexo Hospitalar da Universidade de São Paulo, pois as instituições de saúde de Alagoas não teriam a estrutura necessária para dar o suporte à vida de Lorena.

Em 2019, a família finalmente entrou no Cadastro Geral do Sistema Nacional de Transplantes. Bárbara afirma que foi um momento difícil, pois pela primeira vez precisou ficar longe de Lorena. A criança ficou sob os cuidados dos tios enquanto os pais voltavam para Arapiraca para organizar a mudança definitiva para São Paulo. Foi nesse momento que Bárbara afirma ter decidido que não poderia deixar Alagoas novamente sem fazer uma grande mobilização pela conscientização pela doação de órgãos. "Eu já tinha pesquisado, sabia o quanto era difícil e as pessoas não tinham ideia. E foi aí que dei início a campanha Um Coração para Lorena", relata. Nos anos seguintes, a rotina da família foi compartilhada nas redes sociais por meio do perfil "Lore Coração Valente", que passou dos 30 mil seguidores. Uma reportagem nacional feita em 2021 ajudou a nacionalizar a campanha, e no ano seguinte, um coração ficou disponível.

Mas, o frágil estado de saúde da pequena Lorena não permitiu que o transplante ocorresse, então uma intensa rotina de cuidados e procedimentos médicos foram realizados para preparar o organismo da criança para receber o novo órgão. O transplante de Lorena Em 24 de julho, Lorena recebeu o transplante no Instituto do Coração (InCor) do complexo hospitalar da Universidade de São Paulo (USP). A notícia foi compartilhada pelo Instagram e muito celebrada pelos seguidores que acompanham a jornada da família Freitas há pelo mais de cinco anos. Em julho deste ano, depois de cinco anos na fila por um novo coração, Lorena fez o bem-sucedido transplante Crédito: Reprodução / Instagram

"Depois de cinco anos e dois meses aguardando pelo transplante, chegou finalmente o grande dia! Lorena entrou no centro cirúrgico às 1h10min" dizia a postagem. Nos dias seguintes, vídeos da reação de Lorena aos momentos que antecederam a cirurgia foram compartilhados no perfil. "Estou feliz e triste ao mesmo tempo. Não triste pelo coração, mas porque uma família vai perder um parente", disse. A reação da menina causou comoção nos seguidores. "Lorena, menina tão pequenas e com tanta sabedoria acalmando todos", diz um dos mais de 600 comentários.



No início de agosto, a primeira biópsia indicou um resultado positivo. O resultado indicou que a menina reagiu bem à cirurgia, não tendo indícios de rejeição ao novo coração. Os exames seguintes, que aconteceram cerca de 30 e 60 dias depois da operação, confirmaram o sucesso do transplante e indicaram que a recuperação de Lorena segue com sucesso. Na última terça-feira, dia 8, Lorena e os pais finalmente saíram do hospital. Depois de cinco meses de internação, a alta médica foi confirmada e a família, emocionada, compartilhou o momento nas redes sociais. Em Arapiraca, cidade natal da família, aconteceu uma caminhada para comemorar a alta de Lorena e chamar atenção para a causa da doação de órgãos Crédito: Reprodução / Instagram