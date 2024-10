Hoje é Dia: semana tem Dia do Professor e Dia Mundial da Alimentação

A semana entre 13 e 19 de outubro tem como destaques eventos relacionados à religião. Depois do Dia de Nossa Senhora Aparecida (que foi no sábado, 12 de outubro), tivemos no domingo (13) o auge do Círio de Nazaré, em Belém (capital do estado do Pará). .cmpTableCell { max-width: 92%; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 15%;text-align: center;font-size: var(--fnt-titulos-1);background-color: rgba(32,192,32,.3);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color: var(--txt-highlight);padding: .8rem 0;border-top: dotted 1px var(--txt-color);} .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+1) {width: 85%;background-color: var(--txt-highlight);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color:var(--btn-color);} @media only screen and (max-width: 991px) { .cmpTable { padding: .8rem; border: solid 1px var(--bg-color); background-color: rgba(255,255,255,.3); } .cmpTable .cmpTableTitle { width: 100%; background-color: transparent !important; color: var(--bg-color); font-size: var(--fnt-titulos-2); padding: .8rem 0; border-bottom: dotted 1px var(--btn-color); } /* table 2 cols */ .tcols-2 .cmpTableCell { display: block; width: 100% !important; background-color: var(--txt-color); color:var(--bg-color) !important; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 10%;font-weight: 800;font-size: var(--fnt-titulos-1);padding: .8rem 0;text-align: left;background-color: transparent;/* border: solid 5px var(--txt-color); */border-bottom: solid 10px var(--txt-color);/* border-top-left-radius: 10px; **/

Nascimento do cantor e compositor cearense Raimundo Fagner (75 anos) Fundação do Teatro Experimental do Negro-TEN, no Rio de Janeiro (80 anos) - iniciativa do ator, poeta e professor paulista Abdias Nascimento com objetivo de reabilitar e valorizar socialmente a herança cultural, a identidade e a dignidade do afro-brasileiro É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Irmã Dulce é canonizada pelo Papa Francisco e se torna a primeira santa brasileira (05 anos) O Meridiano de Greenwich é definido como ponto de referência para determinação dos fusos horários (140 anos) Dia do Maquiador Dia Internacional para a Redução dos Desastres Naturais - foi instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas, e celebras-se anualmente na segunda quarta-feira de Outubro Celebração do Círio de Nazaré, em Belém - uma manifestação religiosa cristã em devoção a Nossa Senhora de Nazaré. reunindo cerca de dois milhões de pessoas em todas as romarias e procissões, que ocorrem anualmente no segundo domingo de outubro Nascimento do poeta estadunidense E. E. Cummings (130 anos) Nascimento do designer de moda estadunidense Ralph Lauren (85 anos) O inventor e empresário estadunidense George Eastman recebe a patente do Filme Fotográfico (140 anos) Martin Luther King recebe prêmio Nobel da Paz pelo combate à desigualdade racial através da não violência (60 anos) Dia do Meteorologista Início da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia Nascimento do radialista e professor de educação física fluminense Oswaldo Diniz Magalhães (120 anos) - criador do programa "A Hora da Ginástica", que foi veiculado em váras emissoras, dentre elas as rádios Nacional e MEC Nascimento da atriz fluminense Deise Fraga (60 anos) Morte do pintor, desenhista e designer ítalo-brasileiro Eliseu Visconti (80 anos) - representante do movimento Impressionista no Brasil Morte do músico e compositor estadunidense Cole Porter (60 anos) Morte do cronista, produtor, radialista comentarista esportivo, poeta e compositor pernambucano Antônio Maria Araújo de Morais (60 anos) - foi importante compositor de samba-canção na década de 1950 e um dos primeiros profissionais da televisão brasileira Yasser Arafat, Shimon Peres e Yitzhak Rabin recebem prêmio Nobel da Paz por seus esforços de pacificação do Oriente Médio (30 anos) Dia Internacional das Mulheres Rurais Dia do Professor - comemorado por brasileiros e inspirado na data da publicação do Decreto Nº 52.682, emitido em 15 de outubro de 1827 pelo Imperador dom Pedro I, legislando então sobre o ensino das primeiras letras no Brasil, a data tornou-se oficial nacionalmente como feriado escolar pelo Decreto Federal 52.682, de 14 de outubro de 1963 Dia Carioca da Mobilização Contra o Aquecimento Global Nascimento do escritor, poeta e dramaturgo irlandês Oscar Wilde (170 anos) Nascimento da atriz, radialista e apresentadora fluminense Arlette Pinheiro Monteiro Torres, a Fernanda Montenegro (95 anos) - primeira latino-americana e a única brasileira já indicada ao Oscar de Melhor Atriz, foi locutora e radioatriz na Rádio MEC O Arcebispo sul-africano Desmond Tutu recebe o Prêmio Nobel da Paz por sua luta contra o Apartheid em seu país (40 anos) Dia Mundial da Alimentação - celebrada em mais de 150 países como uma importante data para consciencializar a opinião pública sobre questões relativas à nutrição e à alimentação. Corresponde também à fundação da FAO (Food and Agriculture Organization), Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura Nascimento da atriz, cantora, humorista e compositora fluminense Fafy Siqueira (70 anos) Morte do pianista polonês radicado na França Frédéric Chopin (175 anos) Promulgação da Emenda Constitucional nº 1/1969, denominando-se “Constituição da República Federativa do Brasil” (55 anos) Dia Internacional Para a Erradicação da Pobreza - comemoração internacional, que foi instituída pela Assembleia Geral da ONU na sua Resolução A/RES/47/196 de 22 de dezembro de 1992 Dia do Profissional de Propaganda Dia Nacional da Vacinação Morte do instrumentista fluminense Rafael Lemos Júnior, o Fafá Lemos (20 anos) - foi considerado por muitos como um dos precursores da Bossa Nova. Em 1950, assinou contrato com a Rádio Nacional, onde atuou como solista Nascimento do ator, dublador, comediante e radialista paulista Orlando Drummond (105 anos) Nascimento do pianista mineiro Nelson Freire (80 anos) Nascimento do humorista, halterofilista, ator e lutador de luta-livre profissional ítalo-brasileiro Ted Boy Marino (85 anos) Morte do médico legista, professor, escritor, antropólogo, etnólogo e ensaísta fluminense Edgar Roquette-Pinto (70 anos) - é considerado o pai da radiodifusão no Brasil, por criar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923, com o intuito de difundir a educação Morte do cantor e compositor baiano o Décio Antônio Carlos, o Mano Décio da Viola (40 anos) - fundador da Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Serrano Astronautas da NASA, Jessica Meir e Chiristina Koch, participam da primeira caminhada espacial exclusivamente feminina ao saírem da Estação Espacial Internacional para substituir um controlador de energia (05 anos) Dia Mundial da Menopausa - comemoração internacional, que tem sido promovida pela Sociedade Internacional da Menopausa com o apoio da Organização Mundial da Saúdee de várias ONGs do Brasil e do mundo Nascimento do cantor, compositor e ativista jamaicano Peter Tosh (80 anos) - pioneiro do reggae jamaicano Nascimento da atriz gaúcha Nilcedes Soares de Magalhães, conhecida como Glória Menezes (90 anos) Dia do Profissional de Informática Dia Nacional da Inovação Dúvidas, Críticas e Sugestões? 