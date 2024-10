Cachorro morre eletrocutado após tempestades em São Paulo

Uma descarga elétrica fatal tirou a vida do cãozinho Bartho, que passeava com os tutores Rafael e Marina Crédito: Arquivo Pessoal

Um cachorro morreu neste sábado, 12, após ser eletrocutado por um fio de média tensão que estava partido e exposto. O caso aconteceu em Santo Amaro, na zona sul da capital paulista, e foi compartilhado nas redes sociais por Rafael Khane, tutor do animal que se chamava Bartho. Kahane relatou que na manhã do último sábado, 12, ele e esposa Marina Guedes, saíram como de costume para passear com seus cachorros, Bartho e Jujuba. Bartho estava sem coleira e um pouco à frente dos donos quando, então, pisou num cabo de média tensão que estava rompido e morreu na hora. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Tivemos que conter o nosso instinto de não colocar as mãos para tentar salvá-lo, tive que segurar firme na mão da minha esposa para que a gente fosse forte e ficasse ali parado ao lado dele", disse Rafael na publicação.

A contagem oficial do Estado aponta que os efeitos do temporal mataram ao menos sete pessoas na Grande SP e no interior do estado. Rafael Kahane falou dos riscos da situação. "Poderia ser uma criança, poderia ser uma pessoa, poderia ser qualquer um, mas por levantarmos cedo para passear, fomos os primeiros a enfrentar essa crueldade do destino". Além do cachorrinho Bartho, os efeitos do temporal e da ventania da última sexta-feira mataram sete pessoas Crédito: O tutor de Bartho declarou que pretende entrar com medidas judiciais contra a Enel, e ele não é o único. Até as 18h40min de sábado, cerca de 750 mil clientes (dos cerca de 2,1 milhão de afetados) tiveram o serviço restabelecido. Contudo, cerca de 1,35 milhão de clientes ainda continuavam afetados, segundo a Enel.

Em nota, a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp), declarou que também acionará meios judiciais "tendo em vista os danos milionários causados aos estabelecimentos gastronômicos". Por conta do apagão, bares e restaurantes ficaram impossibilitados de funcionar. Vítimas e prejuízo em São Paulo: o que diz a Enel Sobre o caso da morte de Bartho, a Enel Distribuição emitiu uma nota oficial. “A Enel Distribuição São Paulo lamenta a morte do cachorro Bartho, ocorrida após o animal entrar em contato com um cabo de média tensão da companhia em Santo Amaro, em função do severo evento climático que afetou a área de concessão. A distribuidora isolou o risco no local e encaminhou uma equipe para realizar os reparos necessários na rede. A empresa acrescenta que entrará em contato com os tutores para oferecer assistência”, diz o comunicado.