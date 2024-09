5 garimpeiros morrem em confronto durante ação de combate ao garimpo

Confronto entre garimpeiros e agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação na Terra Indígena (TI) Sararé, em Mato Grosso, terminou com cinco garimpeiros mortos na madrugada deste sábado, 28.

Conforme os órgãos federais, os servidores foram atacados a tiros durante a ação. As equipes federais apreenderam seis armas em posse dos garimpeiros, incluindo um fuzil 5.56mm, uma submetralhadora, uma espingarda calibre 12, duas pistolas e um revólver, além de munições, miras refletivas e carregadores.

Ainda segundo os órgãos federais, a operação de repressão ao garimpo ilegal na TI Sararé conta com o apoio de três aeronaves.